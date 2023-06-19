Сборная Хорватии впервые проиграла за пять последних серий пенальти

Сборная Хорватии проиграла в финале Лиги наций команде Испании в серии послематчевых пенальти.
Таким образом, хорваты проиграли впервые за пять последних серий пенальти. До финальной встречи Лиги наций подопечные Златко Далича одержали победу в четырёх сериях пенальти кряду.
Ранее Хорватия благодаря 11-метровым ударам прошла две стадии плей-офф чемпионата мира в 2018 году, который проводился в России. В 1/8 финала команда обыграла Данию, а в 1/4 — Россию. На чемпионате мира — 2022 в Катаре хорваты победили японцев в серии послематчевых пенальти, а позже обыграли и бразильцев, пройдя в полуфинал турнира.
Напомним, за 120 минут игры Хорватии с Испанией команды не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0. Для выявления победителя соревнования пробивались 11-метровые удары. В серии пенальти точнее была испанская команда — 5:4. В составе хорватов с «точки» промахнулись Ловро Майер и Бруно Петкович.
Хорватия вышла в финал благодаря победе в дополнительное время над сборной Нидерландов — 4:2. «Фурия Роха» была сильнее итальянцев — 2:1.
Испания одолела Хорватию и выиграла Лигу наций УЕФА:
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