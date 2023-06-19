Роман Зозуля: для меня Сегунда на две головы выше, чем УПЛ

Нападающий «Райо Махадаонда» Роман Зозуля поделился мыслями об уровне третьего по силе дивизиона чемпионата Испании в сравнении с УПЛ.

«Кто не разбирается в футболе, тот напишет в комментариях: «Да, Зозуля, он там играет в низших лигах. Я играл в Сегунде четыре года, для меня она на две головы выше, чем чемпионат Украины. Сейчас эта вторая лига Испании — это уровень УПЛ. Я не беру «Шахтёр» или наши известные команды, чтобы не обижать их.

Я говорю об уровне чемпионата, а не двух-трёх команд, поэтому мне кажется, что вторая лига Испании — это как наша высшая лига. У нас в команде сейчас есть психолог, диетолог, мы завтракаем и обедаем на базе. У нас есть свой автобус, тренажёрный зал, у нас всё есть»,— приводит слова Зозули Sportarena.com.