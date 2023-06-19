Роман Зозуля: для меня Сегунда на две головы выше, чем УПЛ
Поделиться
Нападающий «Райо Махадаонда» Роман Зозуля поделился мыслями об уровне третьего по силе дивизиона чемпионата Испании в сравнении с УПЛ.
«Кто не разбирается в футболе, тот напишет в комментариях: «Да, Зозуля, он там играет в низших лигах. Я играл в Сегунде четыре года, для меня она на две головы выше, чем чемпионат Украины. Сейчас эта вторая лига Испании — это уровень УПЛ. Я не беру «Шахтёр» или наши известные команды, чтобы не обижать их.
Я говорю об уровне чемпионата, а не двух-трёх команд, поэтому мне кажется, что вторая лига Испании — это как наша высшая лига. У нас в команде сейчас есть психолог, диетолог, мы завтракаем и обедаем на базе. У нас есть свой автобус, тренажёрный зал, у нас всё есть»,— приводит слова Зозули Sportarena.com.
Комментарии
- 19 июня 2023
-
06:56
-
06:30
-
06:29
-
06:01
-
05:49
-
05:45
-
05:37
-
05:30
-
05:26
-
05:04
-
04:50
-
04:32
-
04:31
-
04:20
-
04:14
-
04:10
-
04:04
-
04:00
-
03:50
-
03:40
-
03:38
-
03:25
-
03:12
-
03:05
-
02:59
-
02:42
-
02:38
-
02:30
-
02:29
-
02:16
-
01:58
-
01:51
-
01:46
-
01:20
-
01:12
Партнерский контент