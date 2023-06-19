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Усман Дембеле: у меня были травмы не потому, что я ел пиццу и бургеры

Усман Дембеле: у меня были травмы не потому, что я ел пиццу и бургеры
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Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле рассказал о своем нынешнем подходе к питанию.

«Сейчас у меня хорошее питание, приём пищи стал обязателен на клубной базе. Раньше все говорили, что я питаюсь только пиццей и бургерами. Это ложь.

У меня были травмы не потому, что я ел пиццу и бургеры. Теперь у меня есть диетолог и правильный рацион», — приводит слова Дембеле Marca.

Напомним, нападающий выступает за «Барселону» с лета 2017 года. Его нынешний контракт истекает по окончании сезона-2023/2024.

В завершившемся сезоне Дембеле провёл за каталонский клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и стал автором девяти результативных передач.

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