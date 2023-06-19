Скира: Альба и Бускетс заключили контракты до 2025 года с «Интер Майами»

Испанские защитник Жорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс стали игроками «Интер Майами», сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации Скиры, обе сделки уже полностью завершены. Оба футболиста перейдут в клуб в качестве свободных агентов. Их соглашения с командой будут рассчитаны до 2025 года.

Кроме предложения из США, у Альбы были приглашения от клубов Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Жорди Альба отыграл 24 матча за «Барселону» в чемпионате Испании, забил два гола и сделал три результативные передачи. Сине-гранатовые стали чемпионами, набрав 88 очков. По завершении сезона «Барселона» объявила, что Альба покинет клуб.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отказал «Барселоне» и клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.