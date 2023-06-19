Скира: Альба и Бускетс заключили контракты до 2025 года с «Интер Майами»

Испанские защитник Жорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс стали игроками «Интер Майами», сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации Скиры, обе сделки уже полностью завершены. Оба футболиста перейдут в клуб в качестве свободных агентов. Их соглашения с командой будут рассчитаны до 2025 года.
Кроме предложения из США, у Альбы были приглашения от клубов Саудовской Аравии.
В прошлом сезоне Жорди Альба отыграл 24 матча за «Барселону» в чемпионате Испании, забил два гола и сделал три результативные передачи. Сине-гранатовые стали чемпионами, набрав 88 очков. По завершении сезона «Барселона» объявила, что Альба покинет клуб.
Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отказал «Барселоне» и клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.
- 19 июня 2023
-
08:30
-
08:20
-
07:49
-
07:35
-
07:33
-
07:24
-
06:56
-
06:30
-
06:29
-
06:01
-
05:49
-
05:45
-
05:37
-
05:30
-
05:26
-
05:04
-
04:50
-
04:32
-
04:31
-
04:20
-
04:14
-
04:10
-
04:04
-
04:00
-
03:50
-
03:40
-
03:38
-
03:25
-
03:12
-
03:05
-
02:59
-
02:42
-
02:38
-
02:30
-
02:29