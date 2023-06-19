«У жены сердце сжалось». Защитник «Факела» Божин — о своём знаменитом сейве пахом
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Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин прокомментировал эпичное спасение ворот в матче с «Ахматом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. В одной из атак соперника он на ленточке ворот отбил мяч пахом, получив травму. Встреча между командами завершилась вничью.
«На самом деле не такая уж и невозможная боль была — минут через 5-10 отпустило. Без последствий. Жена смотрела игру по телику. Говорит, что в этот момент сердце сжалось. Хотя она сначала не поняла, куда мяч попал — в бедро, живот или чуть ниже.
В команде пару дней подшучивали. Стандартные шутки. При встрече интересовались, как дела, как состояние. Доктор каждый день спрашивал: «Ты нормально?», — сказал Божин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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