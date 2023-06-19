Стали известны условия контракта Луиса Энрике с «ПСЖ»

Стали известны условия контракта бывшего главного тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике с французским «ПСЖ». Об этом сообщает «твиттер» PSG Community.

По информации источника, соглашение испанского специалиста с «ПСЖ» будет рассчитано на два года с возможностью продления контракта ещё на один сезон. Энрике будет зарабатывать около € 10 млн в год.

Энрике не возражал против ухода из клуба звёзд и готов сосредоточиться на развитии молодых талантливых футболистов. Испанец хочет работать над долгосрочную перспективу и строить команду с игроками, которых он сам выберет.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» под руководством нынешнего тренера Кристофа Галтье выиграл чемпионат Франции, однако вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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