Божин: Осинькин – не топ-тренер. Он с запасными вообще не общается

Защитник «Факела» Сергей Божин высказал мнение, что тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин по-разному относится к своим многолетним воспитанникам по «Чертаново» и остальным игрокам команды.

«Чтобы это понять, достаточно посмотреть на стартовый состав «Крыльев» в последние три года. Легко заметить, сколько там было самарских людей и сколько — чертановских. Это их дело, дело и право тенера. Он выбирает состав, и ему с этим жить.

Обида была от непонимания. Я сижу, ничего не происходит, тренер не разговаривает… Он вообще с запасными не общается в принципе. Помните, вы меня полтора года назад спрашивали: «Он — топ-тренер?» И я тогда сказал: «Не топ-тренер».

Потому что не умеет держать коллектив на 100%. Самое сложное для тренера — общаться не с теми, кто играет, а с теми, кто не играет. Объяснять им, почему, указывать на ошибки, чтобы у них оставалась мотивация. Нужно относиться ко всем одинаково, чтобы все в равных условиях боролись за основу.

Чтобы игроки запаса знали, что у них есть неделя, чтобы показать себя и заслужить место в основе. А когда человек попадает в стартовый состав вне зависимости от того, как он тренируется и играет, это неправильно», — приводит слова Божина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.