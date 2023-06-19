Божин: перед «Зенитом» нескольким игрокам «Факела» стало плохо. Таблетки не помогали

Защитник «Факела» Сергей Божин раскрыл причины своего отсутствия в матче последнего тура Российской Премьер-Лиги между с «Зенитом».
«До сих пор не понимаю, что случилось. Никто ничего толком не сказал, но у нас несколько человек в день игры с «Зенитом» почувствовали себя плохо. Ни одна таблетка не помогала.
В плане питания всё стандартно было. Но говорят, что это не от еды. Тогда, наверное, все отравились бы. Возможно, кто-то где-то кашлянул. Мы же не изолированно живём — в обычном отеле. Могли подхватить инфекцию где угодно. Миллион путей для этого есть.
Кроме меня Магаль не смог выйти на поле, а ещё несколько человек плохо себя чувствовали во время игры. Не у всех проявилось, как у меня. А я всю игру сидел в раздевалке и смотрел по телефону матч. И в туалет туда-обратно бегал — рвало. А когда тошнит, всё выходит из организма, и хорошее, и плохое.
Думал, к Красноярску не поправлюсь. В том, что я через два дня на третий вышел против «Енисея», огромная заслуга нашего медицинского штаба», — цитирует Божина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
- 19 июня 2023
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