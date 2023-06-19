Божин: Голенков любыми путями бежал из «Крыльев». Понимал, что не дадут играть

Уроженец Самары Сергей Божин высказался об отсутствии воспитанников «Крыльев Советов» в первой команде.

«Странно получается: лет десять уже говорят, что надо делать ставку на своих, самарских воспитанников, а по факту из местных играют один-два человека максимум. Липовой вот поехал в «Волгарь». Смирнов сидел на лавке, может быть, один раз вышел. А в Астрахани хорошо себя проявил.

Тоже молодой, самарский игрок, 20 лет, но шансов не давали. Егор Голенков — выходил, забивал. Но когда появился вариант с «Ростовом», через Чехию уехал. Человек любыми путями бежал из «Крыльев», понимая, что в него не верят и не дадут играть», — сказал Божин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В сезоне-2022/2023 Божин отыграл за «Факел» 21 игру в рамках РПЛ и забил два гола. В сезоне-2021/2022 защитник выступал за «Крылья Советов».