Сборная США стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ
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Сборная США завоевала выиграла Лигу наций КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), обыграв в финале национальную команду Канады (2:0).
В финал турнира американцы прошли, одержав победу в полуфинале над сборной Панамы (2:0). С тем же счётом США победила и Канаду в решающем матче, голы забивали Крис Ричардс (12-я минута) и Фоларин Балогун (34-я). Бронзовым призёром стала сборная Мексики, которая в матче за третье место обыграла команду Панамы — 1:0.
Отметим, что и предыдущий розыгрыш Лиги наций КОНКАКАФ остался за США. Тогда, в 2020 году, американцы в финале обыграли сборную Мексики (3:2). Турнир прошёл в городе Парадайс, штат Невада, Соединённые Штаты Америки.
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