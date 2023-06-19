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Арсен Захарян может перейти в «Урарту», чтобы оттуда отправиться в европейский клуб

Арсен Захарян может перейти в «Урарту», чтобы оттуда отправиться в европейский клуб
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может сменить клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».

По информации источника, Захарян может пройти по пути, напоминающем переход грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии из казанского «Рубина» в итальянский «Наполи» транзитом через «Динамо» Батуми.

Ввиду того, что переходы из клубов РПЛ в команды европейских чемпионатов осложнены, Захарян может перейти в армянскую команду. В нём заинтересован «Урарту», действующий чемпион Армении.

20-летний Захарян в прошедшем сезоне сыграл за «Динамо» 37 матчей во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и 10 результативными передачами. Контракт полузащитника с бело-голубыми действует ещё один сезон.

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