Арсен Захарян может перейти в «Урарту», чтобы оттуда отправиться в европейский клуб

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может сменить клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».
По информации источника, Захарян может пройти по пути, напоминающем переход грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии из казанского «Рубина» в итальянский «Наполи» транзитом через «Динамо» Батуми.
Ввиду того, что переходы из клубов РПЛ в команды европейских чемпионатов осложнены, Захарян может перейти в армянскую команду. В нём заинтересован «Урарту», действующий чемпион Армении.
20-летний Захарян в прошедшем сезоне сыграл за «Динамо» 37 матчей во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и 10 результативными передачами. Контракт полузащитника с бело-голубыми действует ещё один сезон.
- 19 июня 2023
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