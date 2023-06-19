«Нервы сдали». Экс-защитник «Крыльев» Божин рассказал о конфликте с болельщиками

Бывший защитник «Крыльев Советов», а ныне футболист «Факела» Сергей Божин рассказал о конфликте с болельщиками в Интернете.
«С большинством самарских болельщиков я в великолепных отношениях. Когда я там играл, за «Крылья» болели все родственники, друзья. Теперь они за «Факел». Было несколько человек, которые писали негативные вещи в интернете.
Я зря дал реакцию в комментариях. Нервы сдали. Ни при каких условиях не нужно этого делать. А в реальной жизни я больше позитива получал от людей», — сказал Божин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
К «Факелу» Божин присоединился прошлым летом как раз из «Крыльев Советов», в сезоне-2022/2023 он провёл 21 игру в рамках РПЛ и забил два гола. 28-летний российский защитник — воспитанник самарского клуба.
- 19 июня 2023
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