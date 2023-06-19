«Ростов» опубликовал обращение президента клуба к болельщикам

ФК «Ростов» опубликовал в клубных соцсетях обращение президента клуба Арташеса Арутюнянца к болельщикам. В обращении функционер поблагодарил фанатов за поддержку и оценил сезон-2022/2023 в исполнении ростовской команды.

«Дорогие болельщики! Это был непростой и очень интересный сезон для клуба. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и переживал за команду. Мы чувствовали вашу поддержку, которую вы оказывали в течение всего сезона. Вы всегда были с командой: и в счастливые, и в трудные моменты, а команда, в свою очередь, выкладывалась на поле, чтобы радовать вас. Такое единение — это прекрасный показатель правильного пути развития клуба и команды.

В футболе главное — результат. Мы довольны сезоном, несмотря на все сложности. «Ростов» до последнего тура боролся за медали РПЛ, однако и четвёртое место — это хороший результат для нашей молодой и амбициозной команды. Это второй результат в истории клуба.

Если вспомним осень 2021-го, я говорил, что наша проблема в психологии и нам нужны ментальные монстры. Зимой 2022 года, мы решили эту проблему: к нам присоединились Валерий Карпин, Виктор Онопко, а также Джонатан Альба. Плюс у нас уже были Виталий Кафанов и Альваро Сайабера. Мы собрали один из лучших тренерских штабов в России. Летом команда была усилена Николаем Комличенко и Даниилом Уткиным, которые являются важными игроками для нас. Также были заключены арендные соглашения с Евгением Черновым и Александром Сильяновым. Получилась интересная и амбициозная команда.

Весной 2022 года мы обезопасились от стыковых матчей, а потом хорошо провели первую часть сезона-2022/2023. Зимой не было возможности усилиться из-за запрета на регистрацию, которую наложил УЕФА…

К концу нынешнего сезона нам просто не хватило сил и глубины состава: травмировались несколько ключевых игроков, плюс дисквалификации по карточкам и, конечно, сказалась усталость от переездов и плотного графика.

Если смотреть на дистанции — сезон был отличным, за что большое спасибо главному тренеру, всему тренерскому штабу и игрокам. Особая благодарность всем, кто внёс свой вклад. Начальник команды, административный персонал, медицинский персонал, повара, водители и все, кто был рядом. Вы – большие молодцы.

Также хочу отметить хорошую работу топ-менеджмента, всего коллектива клуба, селекционный отдел, руководителя академии, всего персонала академии, а также тренерский штаб молодёжной команды. Вы все внесли свой вклад в развитие клуба в этом сезоне.

Двигаемся дальше, готовимся к новому сезону и ждём вас на «Ростов Арене», рассчитывая на вашу поддержку родной и любимой команды. Для нас это очень важно, ведь футбол — для болельщиков», — приводит слова Арутюнянца телеграм-канал «Ростова».