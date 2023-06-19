«Брайтон» по-прежнему хочет купить Колвилла, несмотря на отказ «Челси» его продавать

Футбольный клуб «Брайтон» не отказался от идеи приобрести центрального защитника Леви Колвилла, права на которого принадлежат «Челси». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, на этой неделе «Брайтон» попробует вновь договориться с «Челси», несмотря на то что ранее синие отказали «чайкам» в продаже Колвилла за € 35 млн.

В услугах 20-летнего английского защитника заинтересованы несколько клубов, однако «Челси» хочет сохранить его у себя, с учётом скорого ухода Калиду Кулибали.

Синие рассчитывают, что Колвилл займёт место сенегальца в команде и подпишет новый контракт. В прошлом сезоне Леви играл за «Брайтон» на правах аренды, он провёл 17 игр в рамках английской Премьер-лиги и записал на свой счёт две результативные передачи.