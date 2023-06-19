Сафонов был интересен «Роме». Владельцы из США запретили вести переговоры с «Краснодаром»

Итальянская «Рома» весной интересовалась голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым на предмет летнего перехода. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Руководство итальянского клуба высоко оценивало российского голкипера и было готово вступить в переговоры с «Краснодаром». Но запрет на ведение переговоров наложили американские владельцы «Ромы» из-за политической ситуации», — добавил источник «Чемпионата».

24-летний Сафонов сыграл за «Краснодар» 36 матчей в прошедшем сезоне, пропустив в них 52 гола и 11 раз сыграв «на ноль». Контракт воспитанника клуба с краснодарцами рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает голкипера и капитана «Краснодара» в € 16 млн.