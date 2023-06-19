В «Спартаке» отреагировали на решение суда приговорить Промеса к 1,5 года тюрьмы

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о тюремном приговоре Квинси Промеса. Ранее стало известно, что нидерландский футболист получил 1,5 года тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата.
«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, преступление произошло в июле 2020 года. Промес с ножом напал на своего двоюродного брата, нанеся ему несколько ран. Изначально футболиста «Спартака» пытались привлечь к ответственности за покушение на убийство, однако обвинение было ослаблено до нападения при отягчающих обстоятельствах.
- 19 июня 2023
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:28
-
11:22
-
11:19
-
11:09
-
11:02
-
10:59
-
10:51
-
10:51
-
10:45
-
10:45
-
10:37
-
10:28
-
10:23
-
10:19
-
10:16
-
10:13
-
10:09
-
10:08
-
10:07
-
10:05
-
09:59
-
09:51
-
09:51
-
09:48
-
09:39
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:14
-
09:08
-
09:06