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В «Спартаке» отреагировали на решение суда приговорить Промеса к 1,5 года тюрьмы

В «Спартаке» отреагировали на решение суда приговорить Промеса к 1,5 года тюрьмы
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о тюремном приговоре Квинси Промеса. Ранее стало известно, что нидерландский футболист получил 1,5 года тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата.

«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, преступление произошло в июле 2020 года. Промес с ножом напал на своего двоюродного брата, нанеся ему несколько ран. Изначально футболиста «Спартака» пытались привлечь к ответственности за покушение на убийство, однако обвинение было ослаблено до нападения при отягчающих обстоятельствах.

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