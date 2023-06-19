В «Спартаке» отреагировали на решение суда приговорить Промеса к 1,5 года тюрьмы

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о тюремном приговоре Квинси Промеса. Ранее стало известно, что нидерландский футболист получил 1,5 года тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата.

«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, преступление произошло в июле 2020 года. Промес с ножом напал на своего двоюродного брата, нанеся ему несколько ран. Изначально футболиста «Спартака» пытались привлечь к ответственности за покушение на убийство, однако обвинение было ослаблено до нападения при отягчающих обстоятельствах.