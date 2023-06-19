Ташуев рассказал, почему «Ахмат» проводит летние сборы в Кисловодске
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев объяснил, почему его команда проводит предсезонные сборы в Кисловодске. Специалист отметил невозможность выезда российских клубов в Австрию и Словению.
«Большой плюс Кисловодска в том, что это предсреднегорье. Здесь работают не только футболисты, но и легкоатлеты, и олимпийские сборные, и боксёры. С учётом того что российские команды в силу определённых моментов невыездные в Австрию и Словению, то выбор был между Кисловодском и Грозным. В Москве все базы были заняты. А здесь можно подготовиться лучше, чем в обычных условиях», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне РПЛ «Ахмат» занял пятое место, что стало повторением лучшего результата грозненцев в чемпионате России.
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