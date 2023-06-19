Кокорин хочет вернуться в «Фиорентину», «Арис» желает сохранить его

Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин хочет вернуться в клуб. Об этом сообщает Firenze Viola со ссылкой на Repubblica Firenze.

По информации источника, Кокорин хотел бы играть в более статусном чемпионате, чем кипрский. Российский нападающий не против выступать в составе «Фиорентины». «Арис» же, за который Кокорин играл на правах аренды в прошедшем сезоне, хотел бы сохранить форварда и рассматривает вариант его покупки на постоянной основе.

32-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» в 2021 году из московского «Спартака». В прошедшем сезоне нападающий сыграл 30 матчей, отметившись в них 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до июня 2024 года.