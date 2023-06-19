Кокорин хочет вернуться в «Фиорентину», «Арис» желает сохранить его
Поделиться
Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин хочет вернуться в клуб. Об этом сообщает Firenze Viola со ссылкой на Repubblica Firenze.
По информации источника, Кокорин хотел бы играть в более статусном чемпионате, чем кипрский. Российский нападающий не против выступать в составе «Фиорентины». «Арис» же, за который Кокорин играл на правах аренды в прошедшем сезоне, хотел бы сохранить форварда и рассматривает вариант его покупки на постоянной основе.
32-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» в 2021 году из московского «Спартака». В прошедшем сезоне нападающий сыграл 30 матчей, отметившись в них 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до июня 2024 года.
Комментарии
- 19 июня 2023
-
11:46
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:28
-
11:22
-
11:19
-
11:09
-
11:02
-
10:59
-
10:51
-
10:51
-
10:45
-
10:45
-
10:37
-
10:28
-
10:23
-
10:19
-
10:16
-
10:13
-
10:09
-
10:08
-
10:07
-
10:05
-
09:59
-
09:51
-
09:51
-
09:48
-
09:39
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:14
-
09:08
Партнерский контент