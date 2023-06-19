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Божин: «Зенит» с бразильцами и без — разные команды. Там же пять самых дорогих игроков РПЛ

Божин: «Зенит» с бразильцами и без — разные команды. Там же пять самых дорогих игроков РПЛ
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Защитник «Факела» Сергей Божин сравнил «Зенит» с бразильскими легионерами и без них.

«Конечно, разные команды. Когда игроки по € 20-30 млн уезжают к себе домой, это не проходит бесследно. Если не ошибаюсь, в топ-5 самых дорогих игроков РПЛ все пять — из «Зенита». Естественно, что с ними команда гораздо сильнее.

Но и без бразильцев там оставались легионеры, плюс игроки сборной России. Уровень в любом случае ребята держат», — сказал Божин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В сезоне-2022/2023 «Зенит» выиграл чемпионат России, в пятый раз подряд добыв чемпионский титул. «Факел» стал 14-м. Божин отыграл за воронежцев 21 игру в рамках Российской Премьер-Лиги и забил два гола.

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