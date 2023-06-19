Божин: «Зенит» с бразильцами и без — разные команды. Там же пять самых дорогих игроков РПЛ
Поделиться
Защитник «Факела» Сергей Божин сравнил «Зенит» с бразильскими легионерами и без них.
«Конечно, разные команды. Когда игроки по € 20-30 млн уезжают к себе домой, это не проходит бесследно. Если не ошибаюсь, в топ-5 самых дорогих игроков РПЛ все пять — из «Зенита». Естественно, что с ними команда гораздо сильнее.
Но и без бразильцев там оставались легионеры, плюс игроки сборной России. Уровень в любом случае ребята держат», — сказал Божин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
В сезоне-2022/2023 «Зенит» выиграл чемпионат России, в пятый раз подряд добыв чемпионский титул. «Факел» стал 14-м. Божин отыграл за воронежцев 21 игру в рамках Российской Премьер-Лиги и забил два гола.
Комментарии
- 19 июня 2023
-
13:16
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:51
-
12:48
-
12:45
-
12:33
-
12:25
-
12:21
-
12:10
-
12:08
-
12:04
-
11:55
-
11:52
-
11:46
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:28
-
11:22
-
11:19
-
11:09
-
11:02
-
10:59
-
10:51
-
10:51
-
10:45
-
10:45
-
10:37
-
10:28
-
10:23
-
10:19
-
10:16
-
10:13
Партнерский контент