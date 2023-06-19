Защитник «Факела»: поначалу играли безбашенно: один-два забивали — два-три пропускали

Футболист «Факела» Сергей Божин объяснил, почему воронежская команда долго не могла выиграть в начале сезона-2022/2023.

«Да потому что играли в эмоциональный футбол. Мало кто из ребят раньше был в РПЛ, для всех это было в новинку. У всех глаза горели. Бежали, атаковали. Вспомните, какой счёт у нас был — 2:2, 3:3. Здорового прагматизма в игре не хватало. В том плане, что, если забил два, можно где-то и засушить игру. А мы всё равно неслись, атаковали, прессинговали.

Играли безбашенно: один-два забивали — два-три пропускали. С ЦСКА один забили — нет бы отсидеться в обороне, а мы бежим дальше атаковать, и нам четыре закидывают. Видимо, надо было весь сезон играть так, как последние шесть-семь туров, и не обращать внимания, кто что говорит.

Василенко много ставил на атаку. Для него нет авторитетов: ему всё равно, ЦСКА перед ним или «Пари НН». Он всегда со всеми играл в атаку. К сожалению, мы не были готовы к тому, что в РПЛ даже одного эпизода сопернику часто хватает, чтобы его реализовать.

Нельзя давать ни малейшего шанса — в Премьер-Лиге тебя на 90% за ошибку накажут. В ФНЛ попроще. В этом плане показательна наша игра с ЦСКА. Чуть-чуть пространства Чалову дали, и он пробил так, что думаешь: как попал человек? Ну вот попал», — сказал Божин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.