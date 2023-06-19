Божин: удивило, как много женщин на трибунах в Воронеже. Даже бабушки с дедушками приходят

Защитник «Факела» Сергей Божин рассказал, в чём особенность футбольной атмосферы в Воронеже.

«В Воронеже особенные болельщики. 100 процентов. По атмосфере могу сравнить только с самарским «Металлургом», когда я ходил на футбол лет в восемь. Тогда в Самаре на футбол многие ходили с флагами, в атрибутике. В Воронеже похожая атмосфера.

Удивило, как много женщин на трибунах. Даже бабушки с дедушками приходят, не говоря уже о девушках. «Факел» любят люди всех возрастов — просто супер. Я живу в пяти минутах ходьбы от стадиона, но иногда по два часа шёл домой. Уже автобусы уехали, декорации разбирают, а я всё стою, раздаю автографы.

Порой возникало ощущение, что все 13-14 тысяч, которые пришли на стадион, после матча подходят сфотографироваться. Здесь очень любят футбол и свою команду, а Премьер-Лига для местных жителей — не что-то обыденное. Всё-таки 20 лет «Факел» не был в «вышке».

За нами на выезд в Ростов две с половиной тысячи человек приезжали! При этом я заметил, что они не выделяют конкретных игроков — болеют за весь «Факел». Это круто, что футболисты приходят и уходят, а любовь болельщиков к команде остаётся», — сказал Божин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.