Божин: Слуцкого за мат в эфире оштрафовали, а меня — дисквалифицировали

Футболист «Факела» Сергей Божин рассказал, как воспринял двухматчевую дисквалификацию на основании видеозаписи из подтрибунки после матча со «Спартаком».

«Сначала добивался разбирательства. Не понимал, за что мне дали два матча. Это же не интервью какое-то было — просто видео. Мне объяснили, что микст-зона — официальное место на стадионе. Теперь-то оттуда убрали людей. Да и я стал сдержаннее. Могу кипеть после игры, но мысленно сам себе повторяю: «Два матча, два матча». Только в раздевалке высказываю всё, что думаю.

Больше всего возмутило то, что заседание КДК назначили за день до следующего тура. Я пропустил игру на Кубок с «Зенитом», потому что планировался в старт против «Пари». Мы уже приехали в Нижний Новгород. Завтра игра, а сегодня мне сообщают о дисквалификации. Даже апелляцию не успеешь подать. Вы что же, не могли за пять дней 15-секундную видеозапись посмотреть?! Вот это меня сильно разозлило. Я звонил агенту, чтобы он разобрался в ситуации. Пример приводил: когда Слуцкий в «Рубине» дал интервью с матами в прямом эфире, ему присудили то ли штраф, то ли условную дисквалификацию — я у вас на «Чемпионате» читал (250 тысяч рублей штрафа. — Прим. «Чемпионата»).

Ничего в итоге не добился. Агент позвонил, узнал, в чём дело. Сказал, нет смысла даже ввязываться в это дело. Как обычно у нас. Ему дали понять, что решение уже не изменить. Так и замяли ситуацию», — сказал Божин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.