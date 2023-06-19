«Локомотив» объявил состав на летние сборы
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Московский «Локомотив» в своём официальном телеграм-канале опубликовал состав команды на летние учебно-тренировочные сборы.
Фото: ФК «Локомотив»
К предстоящему сезону «Локомотив» будет готовиться на базе в Баковке. Клуб сообщил, что расписание контрольных матчей будет опубликовано позже.
В прошедшем сезоне «Локомотив» прошёл через смену главного тренера. Сейчас команду возглавляет Михаил Галактионов. В Российской Премьер-Лиге железнодорожники заняли итоговое восьмое место, набрав в 30 сыгранных матчах 45 очков. Выше «Локомотива» в таблице расположились «Оренбург», «Краснодар» и «Ахмат».
Следующий сезон РПЛ начнётся 23 июля. 15 июля пройдёт матч за Суперкубок России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.
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