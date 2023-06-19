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Канчельскис — о «Динамо»: с такими спонсорами и вливаниями происходит бардак

Канчельскис — о «Динамо»: с такими спонсорами и вливаниями происходит бардак
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Легендарный футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы «Динамо» навязать «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство.

«В «Динамо» с такими спонсорами и вливаниями вообще происходит бардак. Надо, чтобы в клуб пришли люди, которые понимают в футболе, а не жулики, дилетанты и воры. Тогда всё встанет на свои места. А что взять с жуликов?

Приходят временщики, и всё. Те же ЦСКА и «Спартак» могут что-то противопоставить «Зениту», другие команды пока не в силах этого сделать. Пока «Динамо» не разберётся в своих внутренних проблемах, рано говорить о чём-то. Раньше там были классные специалисты — Газзаев и Сёмин, в «Спартаке» это был Романцев.

Жулики и проходимцы никогда не отдадут свои места, они будут драться за них и продолжать уничтожать наш футбол. Весь наш футбол изрезали», — цитирует Канчельскиса издание «Евро-Футбол.Ру».

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