Канчельскис — о «Динамо»: с такими спонсорами и вливаниями происходит бардак

Легендарный футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы «Динамо» навязать «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство.
«В «Динамо» с такими спонсорами и вливаниями вообще происходит бардак. Надо, чтобы в клуб пришли люди, которые понимают в футболе, а не жулики, дилетанты и воры. Тогда всё встанет на свои места. А что взять с жуликов?
Приходят временщики, и всё. Те же ЦСКА и «Спартак» могут что-то противопоставить «Зениту», другие команды пока не в силах этого сделать. Пока «Динамо» не разберётся в своих внутренних проблемах, рано говорить о чём-то. Раньше там были классные специалисты — Газзаев и Сёмин, в «Спартаке» это был Романцев.
Жулики и проходимцы никогда не отдадут свои места, они будут драться за них и продолжать уничтожать наш футбол. Весь наш футбол изрезали», — цитирует Канчельскиса издание «Евро-Футбол.Ру».
- 19 июня 2023
-
11:46
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:28
-
11:22
-
11:19
-
11:09
-
11:02
-
10:59
-
10:51
-
10:51
-
10:45
-
10:45
-
10:37
-
10:28
-
10:23
-
10:19
-
10:16
-
10:13
-
10:09
-
10:08
-
10:07
-
10:05
-
09:59
-
09:51
-
09:51
-
09:48
-
09:39
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:14
-
09:08