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«Урарту» отреагировал на слухи о переходе Арсена Захаряна

«Урарту» отреагировал на слухи о переходе Арсена Захаряна
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Пресс-служба «Урарту» отреагировала на информацию о том, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в армянском клубе, заявив, что никаких переговоров по трансферу российского футболиста нет.

«Эта информация поступала и раньше и была опровергнута. Наш клуб никаких переговоров с Арсеном Захаряном не ведёт», — приводит заявление «Урарту» Sport24.

Ранее журналист Грач Хачатрян сообщил, что Захарян может перейти в «Урарту», чтобы оттуда отправиться в европейский клуб, как это сделал ранее нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия, перешедший в итальянский клуб из казанского «Рубина» транзитом через «Динамо» Батуми.

Контракт 20-летнего Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

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