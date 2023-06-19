«Урарту» отреагировал на слухи о переходе Арсена Захаряна
Поделиться
Пресс-служба «Урарту» отреагировала на информацию о том, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в армянском клубе, заявив, что никаких переговоров по трансферу российского футболиста нет.
«Эта информация поступала и раньше и была опровергнута. Наш клуб никаких переговоров с Арсеном Захаряном не ведёт», — приводит заявление «Урарту» Sport24.
Ранее журналист Грач Хачатрян сообщил, что Захарян может перейти в «Урарту», чтобы оттуда отправиться в европейский клуб, как это сделал ранее нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия, перешедший в итальянский клуб из казанского «Рубина» транзитом через «Динамо» Батуми.
Контракт 20-летнего Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.
Комментарии
- 19 июня 2023
-
11:46
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:28
-
11:22
-
11:19
-
11:09
-
11:02
-
10:59
-
10:51
-
10:51
-
10:45
-
10:45
-
10:37
-
10:28
-
10:23
-
10:19
-
10:16
-
10:13
-
10:09
-
10:08
-
10:07
-
10:05
-
09:59
-
09:51
-
09:51
-
09:48
-
09:39
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:14
-
09:08
Партнерский контент