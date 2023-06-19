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Президент «Ростова» назвал задачи команды на следующий сезон

Президент «Ростова» назвал задачи команды на следующий сезон
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц перечислил задачи команды на сезон-2023/2024. Напомним, в минувшем сезоне «Ростов» занял четвёртое место в таблице, при этом клуб до последнего тура боролся за попадание в тройку лидеров.

«Задачи на сезон те же, что я из года в год озвучиваю главному тренеру. Во-первых, избежать вылета и стыковых матчей и, желательно, решить эту задачу осенью. Во-вторых, быть в турнирной таблице как можно выше. В-третьих, выйти в весеннюю часть кубка и постараться дойти до финала. Попадя в финал, конечно же, хочется его выиграть.

Хорошо понимаем, что мы не можем конкурировать с большинством клубов РПЛ по бюджету, но это футбол. Мы можем конкурировать за счет эффективного управления клубом и отличной работы тренерского штаба. Мы с оптимизмом смотрим в будущее», — приводит слова Арутюнянца телеграм-канал «Ростова».

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