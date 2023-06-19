Стали известны трансферные цели «ПСЖ» при Луисе Энрике

Стало известно, каких футболистов хочет видеть в составе «ПСЖ» бывший главный тренер сборной Испании и «Барселоны» Луис Энрике в случае своего назначения на пост наставника парижан. Об этом сообщает «твиттер» Sports Zone.

По информации источника, Энрике хочет принять деятельное участие в предстоящем трансферном окне. Испанский специалист хотел бы приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Также Энрике не возражает против трансферов полузащитников Бернарду Силвы («Манчестер Сити») и Ли Кан Ина («Мальорка»), защитника Лукаса Эрнандеса («Бавария») и нападающего Маркуса Тюрама, который стал свободным агентом после ухода из мёнхенгладбахской «Боруссии».

Также Энрике хотел бы сохранить в составе «ПСЖ» полузащитника Марко Верратти и нападающего Неймара.

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