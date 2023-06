Нападающий «Ливерпуля» Жота: надеюсь, в следующем сезоне мы будем сражаться за титул

Футболист «Ливерпуля» Диогу Жота выразил надежду, что в следующем сезоне команда Юргена Клоппа сможет навязать конкуренцию в борьбе за титул.

«Да, я надеюсь на это. Последние несколько лет мы всегда занимали высокие места, три сезона закончили с более чем 90 очками в копилке. Это невероятно. Невероятней только то, что при этом мы не выиграли Премьер-лигу. Итак, я думаю, нашей целью на следующий сезон будет следующее: выступить лучше, чем в только что завершившемся сезоне, и сражаться за трофеи», — сказал Жота в интервью изданию Four Four Two.

Сезон-2022/2023 «Ливерпуль» закончил на пятом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Единственный трофей, который покорился мерсисайдцам по ходу минувшей кампании, — это Суперкубок Англии, который «красные» выиграли ещё в июле прошлого года в матче с «Манчестер Сити».