Премьер-лига заблокировала сделку «Челси» с Paramount+

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Английская Премьер-лига не позволила «Челси» сделать Paramount+ своим новым титульным спонсором. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По информации источника, переговоры «Челси» со стриминговым сервисом Paramount+ достигли продвинутой стадии, эмблема сервиса должна была занять место Three на игровых футболках синих со следующего сезона.

Однако Премьер-лига не разрешила лондонскому клубу подписать соглашение из опасений, что Paramount+ может нанести ущерб бродкастерам матчей английского первенства Sky Sports и BT Sport. Отмечается, что запрет на осуществление подобных сделок прописан в контракте каждого клуба с лигой.

Напомним, с 2020 года титульным спонсором «Челси» являлся британский поставщик услуг связи Three, однако трёхлетнее соглашение, истекающее этим летом, продлено не было.