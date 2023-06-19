«Шинник» объявил об уходе и. о. главного тренера Дмитрия Воецкого

Ярославский «Шинник» объявил об уходе Дмитрия Воецкого, который исполнял обязанности главного тренера. Клуб поблагодарил специалиста и пожелал ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности.

«В связи с истечением срока действия контракта футбольный клуб «Шинник» покинул исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Юрьевич Воецкий.

Футбольный клуб «Шинник» благодарит Дмитрия Юрьевича за работу и желает новых успехов в профессиональной карьере!» — написала пресс-служба «Шинника» на официальном сайте клуба.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Шинник» занял седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Ярославская команда набрала 46 очков в 34 матчах. На первом месте финишировал «Рубин» (69 очков).