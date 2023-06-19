Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукаку принял решение остаться в Европе. В Саудовскую Аравию форвард не поедет

Лукаку принял решение остаться в Европе. В Саудовскую Аравию форвард не поедет
Аудио-версия:
Комментарии

Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку решил отказаться от варианта с продолжением карьеры в Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, форвард не готов уезжать из Европы, несмотря на поступившее ему привлекательное предложение из Саудовской Аравии. Раннее сообщалось, что в услугах Лукаку заинтересован «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

Отмечается, что соглашение между «Интером», в котором Ромелу провёл прошлый сезон на правах аренды, и «Челси», который владеет правами на футболиста, ещё не достигнуто.

В сезоне-2022/2023 Ромелу Лукаку провёл 36 матчей за «Интер» с учётом всех соревнований, забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Ориентировочная стоимость 30-летнего футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Челси» предложил включить переход Бареллы в сделку по трансферу Лукаку в «Интер»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023