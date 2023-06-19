Александр Хаджи: приговор Промеса никак не повлияет на «Спартак» — своих не сдаём!

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи высказался насчёт приговора футболисту красно-белых Квинси Промесу.
«Тюремный срок Промеса? Мы своих не сдаём! И его не сдадим. На Путина тоже завели дело. Всё будет хорошо. Пусть Промесу условный срок дадут. Это никак не повлияет на «Спартак», потому что Россия вышла из всех союзов и никому не подчиняется. На репутацию надо наплевать.
А болельщики других российских клубов нормально воспримут эту ситуацию — наши знают. Убийц и террористов не выдают, а тут должны выдавать своего лучшего футболиста? Нет, конечно», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Сегодня, 19 июня, Промес получил тюремный срок за нападение с ножом на брата. Футболиста приговорили к 18 месяцам тюрьмы.
- 19 июня 2023
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