Божин: восхищает Безбородов. Человеку 50 лет, а выглядит супер
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Бывший защитник «Крыльев Советов», а ныне футболист «Факела» Сергей Божин назвал лучших, по его мнению, арбитров Российской Премьер-Лиги.
«Мне нравится, как Безбородов разговаривает с ребятами и на каком спокойняке всё время бегает. Ты можешь спорить, а он с невозмутимым видом подходит: «Ну что ты, успокойся». Никакого мата. И, конечно, восхищает его форма. Человеку 50 лет, а выглядит супер. И не просто судит Премьер-Лигу, а остаётся одним из лучших по тестам.
Карасёв тоже в целом хорошо судит, хотя к нему и было много претензий по первой игре с «Енисеем». Но такого, чтобы судили в одну сторону, я не припомню. Все ошибаются — и арбитры, и футболисты», — сказал Божин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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