Божин: все ноют, что в Воронеже поле плохое, стадион. Люди не представляют, как мы ездим

Защитник «Факела» Сергей Божин рассказал о трудностях с логистикой после закрытия аэропорта в Воронеже.

«Все ноют, что в Воронеже поле плохое, стадион. А люди даже не представляют, как мы ездим. Ни одного чартера за весь сезон не было. У нас минимальный путь до Москвы на поезде занимает шесть часов. А если лететь в Самару или Оренбург, нужно ждать ещё в аэропорту рейс.

Либо ночуем в столице, а на следующий день летим. Но я рад, что в нашем коллективе никто не жалуется. Все адаптировались и уже как к должному относились к ситуации», — сказал Божин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Воронежский аэропорт, а также ряд других воздушных портов на юге России временно приостановили работу с 24 февраля 2022 года.