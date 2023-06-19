Юрист Прокопец: проблем в России после приговора голландского суда у Промеса не будет

Спортивный и футбольный юрист Михаил Прокопец прокомментировал приговор нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«По трудовому законодательству Российской Федерации договор может быть расторгнут, если произошли какие-то обстоятельства за пределами воли сторон и по основаниям, не зависящим от воли сторон.

Одним из таких оснований является осуждение работника, по которому он либо арестовывается, либо отправляется отбывать наказание. Это право клуба. Ни футбольное, ни гражданское, ни трудовое законодательство не будет ему здесь противоречить.

Нужно понимать, что так происходит, если приговор суда вступил в законную силу. Если футболист будет обжаловать, то решение в законную силу не вступит. До этого момента расторжение договора будет незаконным.

Если футболист играет в России и за рубежом его осудили, а у нас нет с Нидерландами соглашения о выдаче уголовных преступников, то никаких проблем для футболиста здесь не будет. Для клуба будут только имиджевые проблемы.

Таким образом, всё находится в руках «Спартака». Клуб может решить, может ли футболист продолжать трудовую деятельность здесь беспрепятственно или не может», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.