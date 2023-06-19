Тренер молодёжной сборной России назвал полезным опыт поражений в матчах с белорусами

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров назвал полезным опыт игры его команды со сверстниками из Беларуси (1:5) и «Торпедо-БелАЗ» (0:1).

«Опыт игры с такими соперниками, как на этом сборе, полезен. Теперь вопрос, как каждый конкретный футболист отнесётся к этому опыту и что из него извлечёт. Тут только время покажет. Мы пытаемся дать им этот импульс, объяснить, что не всё так просто. Их футбольная карьера не будет катиться как по накатанной. Нужно в каждом матче биться, мы видим, как играли те же белорусы. Для некоторых пацанов, которые пришли со школы, это пока в новинку. Надеюсь, что этот опыт позволит им стать сильнее, не только в сборной, но и в клубе», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.