Тренер молодёжной сборной России назвал полезным опыт поражений в матчах с белорусами
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Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров назвал полезным опыт игры его команды со сверстниками из Беларуси (1:5) и «Торпедо-БелАЗ» (0:1).
«Опыт игры с такими соперниками, как на этом сборе, полезен. Теперь вопрос, как каждый конкретный футболист отнесётся к этому опыту и что из него извлечёт. Тут только время покажет. Мы пытаемся дать им этот импульс, объяснить, что не всё так просто. Их футбольная карьера не будет катиться как по накатанной. Нужно в каждом матче биться, мы видим, как играли те же белорусы. Для некоторых пацанов, которые пришли со школы, это пока в новинку. Надеюсь, что этот опыт позволит им стать сильнее, не только в сборной, но и в клубе», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.
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