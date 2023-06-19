Канчельскис: «Спартаку» надо встать на защиту Промеса. Квинси сделал многое для клуба

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе, которого сегодня приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

«Как суд Нидерландов собирается посадить Промеса, если он не в стране? Квинси — неглупый человек. Наверное, он будет подключать адвокатов и подавать апелляцию. Руководство «Спартака» должно принимать решение по Промесу самостоятельно, но он многое сделал для клуба. Мне кажется, «Спартаку» надо встать на защиту футболиста и отстаивать его.

Квинси должен разобраться с братом, чтобы все обвинения были сняты. Неужели они не могут это сделать? Смешно! Такая ситуация, конечно, повлияет на Промеса, потому что это давление. Мы не знаем, что у них случилось. Наверное, брат просит приличные деньги. В такой ситуации «Спартаку» надо поддержать игрока», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.