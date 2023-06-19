Булыкин: «Спартак» поможет Промесу, но ситуация из ряда вон выходящая
Поделиться
Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что «Спартак» поможет своему нападающему Квинси Промесу в ситуации с уголовным делом в Нидерландах. Сегодня, 19 июня, Промес получил тюремный срок за нападение с ножом на брата. Футболиста приговорили к 18 месяцам тюрьмы.
«Естественно «Спартак» поможет и юридически, и ещё как-то. Промес ценный футболист для «Спартака». Может, найдут какой-то выход.
Но ситуация из ряда вон выходящая. Интересно, как с ней все будут справляться: и Промес, которого сейчас все будут искать, и «Спартак», где он очень важен. Поэтому очень интересно, какой будет выход из этой ситуации», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 19 июня 2023
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:51
-
12:48
-
12:45
-
12:33
-
12:25
-
12:21
-
12:10
-
12:08
-
12:04
-
11:55
-
11:52
-
11:46
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:28
-
11:22
-
11:19
-
11:09
-
11:02
-
10:59
-
10:51
-
10:51
-
10:45
-
10:45
-
10:37
-
10:28
-
10:23
-
10:19
-
10:16
-
10:13
-
10:09
Партнерский контент