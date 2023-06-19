Булыкин: «Спартак» поможет Промесу, но ситуация из ряда вон выходящая

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что «Спартак» поможет своему нападающему Квинси Промесу в ситуации с уголовным делом в Нидерландах. Сегодня, 19 июня, Промес получил тюремный срок за нападение с ножом на брата. Футболиста приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

«Естественно «Спартак» поможет и юридически, и ещё как-то. Промес ценный футболист для «Спартака». Может, найдут какой-то выход.

Но ситуация из ряда вон выходящая. Интересно, как с ней все будут справляться: и Промес, которого сейчас все будут искать, и «Спартак», где он очень важен. Поэтому очень интересно, какой будет выход из этой ситуации», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.