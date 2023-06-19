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Адвокат Промеса: мой клиент будет просить об отмене приговора и подаст апелляцию

Адвокат Промеса: мой клиент будет просить об отмене приговора и подаст апелляцию
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Роберт Малевич, адвокат нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, сообщил, что его клиент будет просить отменить приговор суда Амстердама.

«Мой клиент подаст апелляцию на решение суда Амстердама. Он будет просить об отмене приговора. Затем Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит всё дело целиком.

После этого у моего клиента также будет возможность обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой. Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято», — приводит слова Малевича ТАСС.

Ранее стало известно, что Промес был приговорён к 1,5 года лишения свободы амстердамским судом. Футболист не присутствовал на заседании. Промес был наказан за вооружённое нападение на своего двоюродного брата летом 2020 года.

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