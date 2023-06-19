Денис Глушаков покинул «Пари НН»
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«Пари Нижний Новгород» в своём официальном телеграм-канале объявил об уходе полузащитника Дениса Глушакова.
«Мы благодарим Дениса за время, проведённое за «Пари НН», и за создание душевной атмосферы вне игрового поля», — гласит официальное заявление нижегородского клуба.
36-летний Глушаков перешёл в «Пари НН» в феврале 2023 года на правах свободного агента из подмосковных «Химок». За нижегородский клуб полузащитник успел сыграть девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
Всего в прошедшем сезоне Глушаков сыграл 28 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.
Ранее Глушаков играл в России за московские «Локомотив» и «Спартак» и грозненский «Ахмат».
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