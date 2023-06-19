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«Рубин» объявил о расторжении контракта с Горбуновым

«Рубин» объявил о расторжении контракта с Горбуновым
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«Рубин» объявил об уходе полузащитника Игоря Горбунова. Клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. «Рубин» пожелал удачи Горбунову в дальнейшей карьере.

«Горбунов покидает «Рубин». Контракт с полузащитником Игорем Горбуновым расторгнут по обоюдному согласию сторон. Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Игорь!» — написала пресс-служба казанцев в клубном телеграм-канале.

Напомним, Горбунов перешёл в «Рубин» в июле 2022 года. С тех пор он провёл за команду 23 матча, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

По итогам сезона-2022/2023 «Рубин» вернулся в Российскую Премьер-Лигу. Казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Первой лиги и получил прямую путёвку в высший дивизион.

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