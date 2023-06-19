Председатель совета директоров «Ман Сити»: мы уже думаем о следующем сезоне

Председатель совета директором «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак считает, что «горожане» смогут повторить успехи сезона-2022/2023 и вновь выиграть требл.
«Мы создаём наследие для этого клуба, новое современное наследие. До этого в Англии требл выигрывали только один раз, потому что это действительно самое сложное, что можно сделать в футболе. Выиграть самую сложную лигу в мире, Премьер-лигу и одновременно выиграть самый сложный, на мой взгляд, турнир в мире спорта, Лигу чемпионов, при этом победить в Кубке Англии, великом историческом кубковом соревновании — это невероятно.
Вот почему это было сделано только один раз, 24 года назад. А теперь и наша команда добилась этого, несмотря на невероятную конкуренцию в Премьер-лиге со стороны 19 команд, которые образуют самую конкурентоспособную лигу в мире. Мы сделали это, испытывая трудности, мы сделали это, показывая футбол высочайшего уровня, как мне кажется. Но всегда можно превзойти любое достижение, потому что будущее есть будущее, а рекорды есть рекорды. Давайте посмотрим на следующий сезон.
Просто посмотрите, что нас ждёт в следующем году. Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Впервые этот клуб будет принимать участие в матче за Суперкубок УЕФА и сражаться на Клубном чемпионате мира. И мы хотим выиграть эти трофеи. Хотим добавить их к истории этого великого клуба, к его наследию. Всё, что мы делаем, направлено на установление новых рекордов и стандартов.
Это удивительно, но я уже думаю о следующем сезоне. Разговаривая между собой, мы с Ферраном Сориано (генеральный директор «Ман Сити»), Чики Бегиристайном (спортивный директор «горожан») и Пепом (Гвардиолой. — Прим. «Чемпионата») решили, что должны сделать это снова», — цитирует Хальдон аль Мубарака официальный сайт «Манчестер Сити».
- 19 июня 2023
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