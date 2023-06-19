Агент Шамара Николсона отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Галатасарая»
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Футбольный агент Ненад Протега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на слухи об интересе к своему клиенту со стороны турецкого «Галатасарая». Журналист Эрдал Бозкурт сообщил, что в трансфере Николсона лично заинтересован главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук.
«Шамар может перейти в «Галатасарай»? Это фейк», — приводит слова Протеги Sport24.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не рассчитывает на Николсона, о чём уже сообщил самому игроку. Руководство красно-белых якобы предложило футболисту заняться поиском нового клуба.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Николсон забил три гола и отдал одну результативную передачу в 22 матчах.
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