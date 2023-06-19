Алдонин — о Промесе: как «Спартак», за который болеют дети, может защищать преступника?

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал ситуацию с приговором суда в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
«Двоякое мнение. С одной стороны, поведение игрока имеет влияние на репутацию клуба. Я так понимаю, это не последний эпизод с Промесом. Насколько я понимаю, там есть ещё серьёзный эпизод, связанный с наркотиками. Как это ещё там решится.
Не хочется даже дровишек в этот камин подбрасывать. Но что-то нужно делать с его поведением. Он же не ребёнок, а взрослый человек. Вопиющие случаи.
Я не могу найти поводов для того, чтобы брать его и защищать. Как клуб, за который болеют дети и подростки, может защищать преступника? Закон для всех един», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 19 июня 2023
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