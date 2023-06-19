Стали известны варианты продолжения карьеры Дениса Глушакова
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Бывший полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков может продолжить карьеру в одном из клубов Первой лиги. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, Глушаков в ближайшее время обсудит свой возможный переход в «Химки» с главным тренером подмосковной команды Андреем Талалаевым. Руководство химчан сомневается в подписании 36-летнего полузащитника.
Сам Глушаков хотел бы продолжить карьеру в московском клубе. Полузащитник общался с руководством «Родины», однако договорённостей во время диалога достигнуто не было.
Глушаков уже играл за «Химки», покинув команду в середине прошедшего сезона. Всего за подмосковный клуб футболист сыграл 67 матчей, забил 23 гола и сделал 14 голевых передач.
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