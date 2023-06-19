Брендан Роджерс возглавил «Селтик»

Североирландский специалист Брендан Роджерс стал главным тренером шотландского «Селтика», сообщает пресс-служба клуба.
Бывший наставник «Лестера» и «Ливерпуля» Брендан Роджерс подписал с «Селтиком» трёхлетний контракт. Ранее в своей карьере североирландский тренер уже трудился в «Селтике» и трижды приводил клуб из Глазго к чемпионскому титулу. Кроме того, под его руководством «кельты» три раза выигрывали Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги.
Последним местом работы Роджерса был «Лестер». 2 апреля 2023 года Брендана отправили в отставку после серии неудачных результатов — «лисы» оказались в зоне вылета. С «Лестером» Роджерс выиграл Кубок Англии в сезоне-2020/2021 и Суперкубок Англии. «Селтик» по итогам сезона-2022/2023 стал чемпионом Шотландии.
- 19 июня 2023
-
14:44
-
14:42
-
14:34
-
14:22
-
14:21
-
14:15
-
14:15
-
14:02
-
14:01
-
13:51
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:40
-
13:32
-
13:25
-
13:20
-
13:16
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:51
-
12:48
-
12:45
-
12:33
-
12:25
-
12:21
-
12:10
-
12:08
-
12:04
-
11:55
-
11:52
-
11:46
-
11:41
-
11:35