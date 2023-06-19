Брендан Роджерс возглавил «Селтик»

Североирландский специалист Брендан Роджерс стал главным тренером шотландского «Селтика», сообщает пресс-служба клуба.

Бывший наставник «Лестера» и «Ливерпуля» Брендан Роджерс подписал с «Селтиком» трёхлетний контракт. Ранее в своей карьере североирландский тренер уже трудился в «Селтике» и трижды приводил клуб из Глазго к чемпионскому титулу. Кроме того, под его руководством «кельты» три раза выигрывали Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги.

Последним местом работы Роджерса был «Лестер». 2 апреля 2023 года Брендана отправили в отставку после серии неудачных результатов — «лисы» оказались в зоне вылета. С «Лестером» Роджерс выиграл Кубок Англии в сезоне-2020/2021 и Суперкубок Англии. «Селтик» по итогам сезона-2022/2023 стал чемпионом Шотландии.