ЦСКА заплатил «Интернасьоналу» € 1,5 млн за Мойзеса
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Стала известна сумма, которую московский ЦСКА заплатил бразильскому «Интернасьоналу» за переход защитника Мойзеса. Об этом сообщает Globo Esporte.
По информации источника, российский клуб заплатил за бразильца € 1,5 млн, что было прописано в арендном соглашении Мойзеса.
Напомним, ранее ЦСКА объявил о выкупе Мойзеса. Контракт бразильского крайнего защитника с армейцами рассчитан до 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.
28-летний Мойзес сыграл за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах в прошедшем сезоне, отметившись в них одним забитым мячом и тремя результативными передачами. В составе армейской команды в своём первом же сезоне бразилец стал победителем Кубка России и обладателем серебряных медалей чемпионата страны.
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