Юрист рассказал, как российское гражданство поможет Промесу избежать тюрьмы в Нидерландах

Спортивный юрист Андрей Князев рассказал, как российское гражданство поможет нападающему «Спартака» Квинси Промесу избежать тюрьмы в Нидерландах. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к полутора годам лишения свободы.
«В настоящее время правовое сотрудничество с другими странами затруднено. Пока они не прислали нам документ о том, что Промес объявлен в Интерпол и должен быть выдан, то Россия ничего не должна. В связи с тем, как происходит сейчас выдача, пока он на территории России, ему ничего не грозит. В случае если Промес будет объявлен в Интерпол, то это будет рассмотрено. Квинси в судебном порядке сможет это обжаловать. В настоящее время всё это затруднено, но в теории мы выдавали граждан Интерполу раньше и сейчас. Рассматривать это обязаны, но задерживать и выдавать — решение нашей страны.
Если он получит гражданство России, то мы своих граждан не выдаём. Тогда посылается поручение о правовой помощи — дело рассматривается здесь, и в зависимости от того, соответствует преступление или нет нашему кодексу, будет соответствующее наказание. Но это очень долго и практически никогда не делается», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 19 июня 2023
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