«Барселона» объявила о переходе Микаила Файе

18-летний сенегальский защитник Микаил Файе стал игроком «Барселоны», сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Файе заключил соглашение с каталонским клубом до конца июня 2027 года. Сумма отступных за футболиста, прописанная в контракте с «Барселоной», составляет € 400 млн. Микаил Файе родился в городе Седиу, Сенегал, 14 июля 2004 года и начал свою карьеру в клубе «Диамбарс» в гамбийской лиге.

Предыдущим клубом сенегальского защитника была хорватская «Кустошия». Игрок выступал за команду с февраля 2023 года, на его счету один гол и одна результативная передача в 13 матчах.

«Кустошия» заняла предпоследнее место во втором по рангу дивизионе Хорватии в сезоне-2022/2023. «Барселона» стала чемпионом Испании.