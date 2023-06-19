Лизаразю: Мбаппе — не чья-то собственность. У него есть право решать, что он хочет делать

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Перейди он в «Реал» или куда-то ещё, для меня важнее то, что он будет продолжать прогрессировать и играть так же хорошо, как и всегда, в составе сборной Франции. Если он покинет французский чемпионат, то это не помешает ему войти в сердца французов, как это сделали Мишель Платини и Зинедин Зидан.

Если он останется в «ПСЖ», который не может помочь ему осуществить мечту по победе в Лиге чемпионов, тем хуже для него. Проблема в том, что болельщики во Франции склонны к тому, чтобы требовать взять на себя ответственность, которая выходит за рамки спорта. Даже президент страны высказывает своё мнение… Мы говорим ему, что он должен делать, анализируем, что он делает, что он говорит, как будто он наша собственность. Но Килиан Мбаппе не принадлежит нам, он свободен и имеет право делать что хочет и когда хочет. Здесь или в другом месте», — приводит слова Лизаразю L'Equipe.

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